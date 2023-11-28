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Основатель децентрализованной биржи Curve Михаил Егоров инвестировал в кроссчейн-протокол EYWA
В ноябре прошлого года EYWA обновил свой план развития, а также объявил о запуске конкурса Adventure Quest с призовым фондом в 50 миллионов токенов.

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Основатель децентрализованной биржи Curve Finance, Михаил Егоров, вложил свои средства в кроссчейн-протокол EYWA, по информации, предоставленной представителями проекта ForkLog.

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Curve Finance стремится оптимизировать обмен сообщениями и передачу токенов CRV и crvUSD между различными блокчейн-сетями, используя EYWA.

Михаил Егоров подчеркнул важность нового протокола: "Вижу значительный потенциал в EYWA. Всегда считал необходимым глубоко интегрировать стабильные финансовые пулы через мост. Он решит проблему фрагментации ликвидности и создаст устойчивую экономику для мостов. Ранее у меня не было времени воплотить это в жизнь. Поэтому приятно видеть, что кто-то занимается этим".

EYWA – децентрализованный протокол для передачи криптоактивов и данных между блокчейнами. Этот кроссчейн-DEX использует ликвидность Curve и функционирует в сетях Ethereum, Polygon, Avalanche, BNB Chain, Optimism и Arbitrum.

В ноябре прошлого года EYWA обновил свой план развития, а также объявил о запуске конкурса Adventure Quest с призовым фондом в 50 миллионов токенов. В ближайших планах команды проекта - выпуск EYWA DEX v2, распределение и продажа токенов на лаунчпадах, проведение IDO и трансфер коллекции EYWA NFT в сеть Avalanche.

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Ранее ForkLog предоставил образовательные материалы о кроссчейн-мостах.

#newsweek #news.ru
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