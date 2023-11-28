26 ноября соло-майнер с хешрейтом оборудования 2 PH/s включил блок #818 588 в блокчейн первой криптовалюты





26 ноября сила одиночного майнера, обладающего хешрейтом 2 PH/s, проявилась в успешном включении блока #818 588 в блокчейн первой криптовалюты. Администратор пула CKPool, Кон Коливас, предоставил информацию об этом событии.

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Коливас подчеркнул, что майнер такого уровня обычно завершает решение блока только раз в пять лет. Согласно данным BTC.com, этот участник был вознагражден 6,25 BTC (на момент написания статьи - $230 954). Glassnode сообщает, что общая вычислительная мощность сети в это время достигла 499,3 EH/s, рассчитанной по сглаженной семидневной скользящей средней. В прошлом месяце аналогичное достижение было зафиксировано другим соло-майнером с хешрейтом 11 PH/s.

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Ранее пользователь с хешрейтом всего 10 TH/s также добился добавления блока в сеть биткоина, принеся свой символический вклад в общую вычислительную мощность в размере 0,000000036%. Необходимо напомнить, что 26 ноября произошло увеличение сложности майнинга биткоина на 5%, достигнув отметки 67,96 T в результате пересмотра.