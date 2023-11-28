Криптоторговая платформа Hounax стала объектом расследования по делу о предполагаемом мошенничестве на 120 млн HKD ($15,4 млн по текущему курсу)

Криптовалютная платформа Hounax стала объектом расследования в связи с предполагаемым мошенничеством на сумму 120 миллионов HKD (15,4 миллиона долларов США). Расследование началось после поступления жалоб от 131 человека. Пользователям предлагалось инвестировать в цифровые активы через Hounax, но вывод средств был затруднен.

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Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) внесла Hounax в список подозрительных организаций, связанных с криптовалютами. Организация утверждает свое сотрудничество с финансовым учреждением и фирмой венчурного капитала, что, по словам регулятора, не соответствует действительности.

В сентябре SFC начала расследование в отношении еще одной криптоплатформы – JPEX, которая из-за кризиса ликвидности приостановила все операции в сервисе JPEX Earn.

В результате расследования власти задержали восемь подозреваемых в мошенничестве. Их счета на общую сумму 1,9 миллиона долларов США были заблокированы, а имущество на сумму 5,6 миллиона долларов США изъято.

Этот случай стал крупнейшим в истории криптоскама в Гонконге. Детали закрытия биржи JPEX также были раскрыты.

Валютное управление Гонконга предупреждает нелегальные криптокомпании о недопустимости описания своих услуг как банковских. Регулятор считает, что такая реклама вводит клиентов в заблуждение.

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Полиция Гонконга провела 458 арестов по делам об отмывании денег на общую сумму почти 60 миллионов долларов США, причем четверть случаев связана с цифровыми активами.