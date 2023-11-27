24 ноября Ethereum не смог обновить годовой максимум, однако по-прежнему торгуется выше отметки 2000 долларов

24 ноября Ethereum не сумел преодолеть свой годовой максимум, оставаясь, однако, стабильно выше психологической отметки в 2000 долларов. Анализ дневного графика показывает, что в октябре этот криптовалютный актив начал демонстрировать восходящую динамику. В процессе подъема цена успешно преодолела линию сопротивления, исходящую от годового максимума в $2140, достигнутого 16 апреля.

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Тем не менее, на текущий момент ETH не вернулся к этой линии тренда, чтобы подтвердить ее как потенциальную поддержку. Кроме того, несмотря на приближение к годовому максимуму, 24 ноября наблюдается формирование понижающегося максимума, сопровождаемого длинным верхним фитилем (красный значок), что может свидетельствовать о давлении со стороны продавцов.

Индикатор импульса RSI отправляет смешанные сигналы, снижаясь до нейтральной отметки в 50. Однако на фоне этого наблюдается скрытая бычья дивергенция (зеленый цвет), возможно, указывающая на предстоящее продолжение текущего тренда.

Предсказания аналитиков отличаются. ColdBloodShill предполагает возможное возвращение цены в диапазон $1900-$2000 перед возможным возобновлением бычьего тренда. С другой стороны, Satoshi Flipper выражает оптимизм, основанный на фундаментальных факторах, предсказывая поток институционального капитала в #Ethererum после запуска спотовых ETF.

CryptoBusy выделяет долгосрочное сопротивление на уровне $2100, считая, что преодоление этого уровня может вызвать взрывной рост цены.

Прогноз по Ethereum представляет собой волновую теорию Эллиотта, которая предполагает, что цена ETH находится в стадии коррекции волновой структуры A-B-C (черного цвета), начавшейся после завершения пятиволновой бычьей структуры в октябре.

Соотношение длины волн A:C, равное 1:1, указывает на возможный минимум в области $1900, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 0,382 (белый цвет). В случае превышения длины волны C длиной волны A в 1,61 раза, ETH может снизиться до минимума в $1760, что составляет 13% от текущей цены, сопровождаясь уровнем Фибоначчи 0,618.

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Завершение максимума волны B на уровне $2136, вероятно, указывает на завершение коррекции, открывая путь для роста на 25% до следующего сопротивления на уровне $2500.