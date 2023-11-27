Cosmos Hub одобрил предложение снизить максимальный уровень инфляции его собственного токена Cosmos (ATOM) с 14% до 10%





Cosmos Hub решил пересмотреть параметры инфляции своего токена ATOM, уменьшив максимальный уровень с 14% до 10%. Это изменение, предложенное и одобренное сообществом, приведет к уменьшению годовой доходности стейкинга ATOM с примерно 19% до около 13,4%. Cosmos Hub, основной блокчейн в экосистеме Cosmos, использует токен ATOM для стейкинга, управления и оплаты комиссий за транзакции.

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Голосование по предложению завершилось с небольшим преимуществом за – 41,1% голосов за и 38,5% против. Вопреки ожиданиям неудачи, приток голосов в последний момент и отмены со стороны валидаторов изменили результат в сторону принятия.

Предложение обосновывает снижение инфляции ATOM необходимостью снижения издержек Cosmos Hub на обеспечение безопасности. Также отмечается, что валидаторы сохранят безубыточность и прибыльность при новом уровне инфляции в 10%. Однако валидатор AllNodes выразил наибольшее недовольство, считая изменение резким и недальновидным, способным повредить мелким валидаторам, предприятиям и розничной торговле ATOM.

Cosmos Hub, недавно представивший модуль ликвидного стейкинга, обновил свою функциональность. Перед обновлением держатели ATOM сталкивались с 21-дневной блокировкой средств после разблокировки токенов. Новый модуль позволяет использовать размещенные в стейкинге ATOM в децентрализованных финансах Cosmos без ущерба для доходности.

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По данным CoinDesk, на момент написания статьи ATOM торговался с небольшим спадом в 3,5%, достигая $9,59. В выходные цена криптовалюты поднималась выше 10 долларов, однако не удалось закрепиться выше трехнедельного сопротивления.