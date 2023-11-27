Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
bitcoin
Cosmos Hub снизит инфляцию ATOM и повысит безопасность
Cosmos Hub одобрил предложение снизить максимальный уровень инфляции его собственного токена Cosmos (ATOM) с 14% до 10%

реклама


Cosmos Hub решил пересмотреть параметры инфляции своего токена ATOM, уменьшив максимальный уровень с 14% до 10%. Это изменение, предложенное и одобренное сообществом, приведет к уменьшению годовой доходности стейкинга ATOM с примерно 19% до около 13,4%. Cosmos Hub, основной блокчейн в экосистеме Cosmos, использует токен ATOM для стейкинга, управления и оплаты комиссий за транзакции.

реклама

Голосование по предложению завершилось с небольшим преимуществом за – 41,1% голосов за и 38,5% против. Вопреки ожиданиям неудачи, приток голосов в последний момент и отмены со стороны валидаторов изменили результат в сторону принятия.

Предложение обосновывает снижение инфляции ATOM необходимостью снижения издержек Cosmos Hub на обеспечение безопасности. Также отмечается, что валидаторы сохранят безубыточность и прибыльность при новом уровне инфляции в 10%. Однако валидатор AllNodes выразил наибольшее недовольство, считая изменение резким и недальновидным, способным повредить мелким валидаторам, предприятиям и розничной торговле ATOM.

Cosmos Hub, недавно представивший модуль ликвидного стейкинга, обновил свою функциональность. Перед обновлением держатели ATOM сталкивались с 21-дневной блокировкой средств после разблокировки токенов. Новый модуль позволяет использовать размещенные в стейкинге ATOM в децентрализованных финансах Cosmos без ущерба для доходности.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

По данным CoinDesk, на момент написания статьи ATOM торговался с небольшим спадом в 3,5%, достигая $9,59. В выходные цена криптовалюты поднималась выше 10 долларов, однако не удалось закрепиться выше трехнедельного сопротивления.

#news.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
48
Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
26
Глава «Интеграции» рассказала о проблемах Binance
+
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
6
Анонс трейлера GTA 6 собрал 3 миллиона лайков в Instagram
+
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
6
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
2
Раскрытый прорыв OpenAI в области "сверхразума" создал значительные проблемы
6
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
3
Sony признала PlayStation Portal полноценной консолью, а не простым гаджетом
6
Компания Colorful обратилась к AMD для создания нового ПК "все в одном"
+
Таинственный и мощный космический луч достиг Земли — и мы не знаем, откуда он взялся
6
Аккумуляторы без никеля для электромобилей способны заряжаться от 20% до 80% за 6 минут
+
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
2
Пресс-секретарь Пентагона заявила, что поставки на Украину снарядов идут согласно плану
+
Sony PlayStation может обанкротиться
8
Компания Элона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов, привлекла $ 43 млн
+
«Норникель» и «Росатом» построят плавучую АЭС в Норильске
3
Пограничная служба Украины задержала уклонистов, пытавшихся выехать по паролю «картошка»
6
Китайские хакеры похитили проекты микросхем у крупнейшей голландской полупроводниковой компании
1

Популярные статьи

Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
61
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
138
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
12
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
7
Демографическая яма в России и как с ней бороться
107
Как используют опавшие осенние листья в разных странах
4
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
11
Эксперт из Польши подсчитал, сколько танков имеют в своём распоряжении европейские страны НАТО
3
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
5
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
1

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
19:06
Мне в принципе мало какие игры интересны
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Джон Коннор
19:06
Я меньше 80 фпс не играю, в идеале больше 100 мне надо для комфорта
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Николай Александров
18:59
100 раз говорили- нагревается неравномерно.
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
Urtgard
18:58
Не достигнет, сейчас овец остригут и улетит на дно
Эксперты крипторынка обсуждают вероятность преодоления уровня $40 000 Биткоином до конца года
Георгий Пряхин
18:58
Ну так это ты и играешь на 30 фпс в 1080п, лол
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Георгий Пряхин
18:57
Попробовал начиная с 2ххх серии и теперь беру только карты rtx, сейчас 4090, в ты купил говно 6700XT, которое ни хрена не тянет в 1080п и убогий проц 5600, и теперь исходя жабой пытаешься обосрать кар...
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Лев корл
18:55
Да ладно, двое суток Минуты две... пока летит Сармат))))
В Германии заявили, что смогут продержаться против такого противника, как Россия, всего 2 суток
kaissa
18:54
И еще бы с ссд от Адаты я бы не связывался...
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
BruteForce
18:54
Сейчас, вот обои заменит и будет вам ЧимбалОС.
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 9
John Doe
18:53
Панель управления нвидиа - уж точно сплошной баг. РТ даром не надо, длсс - туда же.
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем