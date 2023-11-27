26 ноября 2023 года в Токио начался первый в истории хакатон XRPL DeFi

В столице Японии, Токио, 26 ноября 2023 года стартовал уникальный событийный хакатон XRPL DeFi, который впервые в истории проложил путь для развития инновационных решений в области децентрализованных финансов на платформе XRPL.

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Эми Йошикава, вице-президент по стратегическим инициативам компании Ripple, пригласила специалистов, специализирующихся на XRP Ledger, участвовать в хакатоне, предоставив им возможность продемонстрировать свои умения в создании децентрализованных приложений (dApps) и смарт-контрактов. Заявки от участников принимаются до 10 декабря 2023 года.

Мероприятие акцентирует внимание на трех основных направлениях развития экосистемы XRPL, включая приложения, упрощающие транзакции XRP Ledger, децентрализованные криптобиржи с автоматизированными инструментами маркет-мейкинга, а также решения для токенизации. Особый акцент делается на проекты, использующие поправку Хуки, а также на разработку перекрестных мостов и других программируемых функций XRPL.

Необычайность хакатона заключается в участии организаций Ginco, Crossmark и XRPL Labs, которые, совместно с Ripple, играют ключевую роль в стимулировании интереса и инвестиций в инфраструктуру XRPL.

Событие обещает стать плодотворным, предлагая общий призовой фонд в размере 10 000 долларов США. Привлекательность увеличивает дополнительный стимул в виде 1500 долларов США для проектов, интегрирующих боковую цепь виртуальной машины Ethereum (EVM). Такой акцент подчеркивает стремление хакатона к функциональной совместимости и кросс-чейн-функциональности в блокчейн-пространстве.

Высшей точкой события станет 12 декабря 2023 года, когда успешные участники представят свои проекты, подчеркивая новые таланты и становясь местом объединения идей, стратегий и потенциального сотрудничества в XRPL-сообществе.

XRP Ledger продолжает укреплять свои позиции в секторе DeFi. Согласно последним отчетам XRPScan, 40% валидаторов XRPL высказали поддержку поправки XRPL AMM, что свидетельствует о увеличивающемся признании и внедрении данной поправки. Крупные участники блокчейн-индустрии, включая Ripple и биржу Bitrue, высказали поддержку данной инициативе.

Процесс голосования подчеркивает демократичный характер и управляемость сообществом в экосистеме XRPL, демонстрируя стремление реестра развиваться с учетом потребностей и предпочтений своей пользовательской базы.

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Хакатон XRPL DeFi в Токио – не просто конкурс, а проявление растущего энтузиазма и уверенности в XRPL как ведущей платформе в области DeFi. Поддержка со стороны руководства Ripple и ключевых участников блокчейн-индустрии говорит о том, что это мероприятие станет отправной точкой для новых идей и разработок в XRP Ledger, открывая захватывающую главу в мире блокчейна и децентрализованных финансов.