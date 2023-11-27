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bitcoin
dYdX разблокирует 150 млн биржевых токенов 1 декабря
Децентрализованная криптобиржа (DEX) dYdX разблокирует 150 млн нативных токенов DYDX стоимостью 487,5 млн долларов (по курсу CoinGecko на 27 ноября 10:50 мск)

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Децентрализованная криптобиржа dYdX объявила о грядущей разблокировке 150 миллионов токенов DYDX, общей стоимостью 487,5 миллиона долларов (по данным CoinGecko на 27 ноября, 10:50 мск). Это событие, запланированное на 1 декабря в 3:00 мск, представляет собой разблокировку 30% от общего объема токенов, предназначенных для инвесторов и команды проекта. В соответствии с токеномикой проекта участникам будет выделено 50% от общего объема предложения в течение первых пяти лет после старта, что составляет 500 миллионов монет.

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Важно отметить, что изначально разблокировка планировалась на 3 февраля текущего года, но была отложена на целый год, что привело к росту курса актива на 30% в конце января.

DYDX, запущенный 3 августа 2021 года с общим выпуском 1 миллиарда токенов, следует протоколу, по которому активы выводятся из блокировки в течение пяти лет. Доля ранних инвесторов составляет 27,7%, сотрудников биржи (действующих и будущих) – 22,3%, а в казначейство проекта направлено 24,2%. Дополнительные 30,4% выделяются для поощрения пользователей за торговую активность и предоставление ликвидности, а 1,1% направлено на стекинг-пулы.

По данным на 27 ноября, НКО, поддерживающая dYdX, уже передала монеты, ожидающие разблокировки, инвесторам, включая венчурные фирмы, такие как a16z, Defiance Capital и Polychain Capital.

Напомним, что 18 ноября биржа выделила 9 миллионов долларов из страхового фонда для покрытия ликвидаций позиций пользователей после манипуляций с курсом монеты YFI. Команда dYdX подчеркнула, что атаку провёл неизвестный пользователь, который ранее пытался манипулировать курсом токена SUSHI на платформе.

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На момент написания статьи цена DYDX составляет $3,25, с ежедневным падением на 7,8%.

#news.ru
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