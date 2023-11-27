Многие страны активно изучают индустрию блокчейн и криптовалют

Многие страны тщательно анализируют блокчейн и криптовалюты. Однако, несмотря на широкий интерес, отмечается отсутствие общемировых стандартов для эффективного регулирования в этих областях. Подход к цифровым активам значительно разнится в зависимости от конкретной юрисдикции: Япония стремится к лидерству в цифровых активах и Web 3.0, последовательно смягчая регулирование криптовалют, в то время как Южная Корея сталкивается с проблемами из-за нормативных ограничений и уменьшения интереса.

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Привлекательность Японии для стартапов подтверждается возвращением крупнейшей криптобиржи Binance. Профильные аналитики отмечают, что Япония активно конкурирует с Южной Кореей за лидирующие позиции в сегменте криптовалют. Необходимость эффективного регулирования становится ключевым вопросом, учитывая децентрализованную природу цифровых активов, представляющую вызов традиционным методам финансового контроля. Создание единой нормативной базы требует скоординированных усилий от разных стран.

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Также, в контексте изменений, вызванных приходом Хавьера Милея на пост президента Аргентины, заметны существенные трансформации. Политик выдвигает амбициозный план, включающий ликвидацию Центрального банка, замену национальной валюты на американские доллары или биткоин. Он подчеркивает, что многие страны, отказавшись от национальной валюты, успешно развиваются в экономическом плане.