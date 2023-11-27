Усиление бычьих настроений на криптовалютном рынке способствовало активному росту стоимости главного альткоина

На фоне активного укрепления настроений на криптовалютном рынке, Ethereum продолжает демонстрировать внушительный рост стоимости, прибавив более 15% в последнее время и свидетельствуя о непрекращающейся динамике. С начала текущего года данная криптовалюта увеличила свою ценность на более чем 70%, что является отражением устойчивой тенденции укрепления ее позиций.

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Аналитики отмечают, что ноябрь характеризуется активизацией институциональной активности в сети Ethereum, согласно данным CryptoQuant. Крупные держатели эфира накапливают свои ресурсы через разнообразные каналы, включая прямые покупки и участие в трастах и фондах.

Эксперты подчеркивают, что данная динамика свидетельствует о постоянной уверенности инвесторов в долгосрочных перспективах роста Ethereum. Ключевую роль в данном процессе играют регулярные технические инновации от разработчиков, такие как обновления ETH 2.0 и расширение функционала смарт-контрактов, привлекающие внимание институциональных игроков.

Неотъемлемой частью ноябрьского периода стал резонанс, вызванный ратификацией предложения компании Grayscale Investment о трансформации трастового фонда Ethereum в фьючерсный ETF со стороны регулятора SEC.

Инвесторы с нетерпением ожидают одобрения спотового фонда для Ethereum, хотя точные временные рамки введения данного инструмента на рынок остаются пока неопределенными.

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Значительное влияние на укрепление позитивных настроений оказала заявка корпорации BlackRock на создание спотового Ethereum-ETF, поданная в SEC 16 ноября 2023 года. Вопросы, связанные с фондами, связанными с биткоином, пока подвергаются осторожному рассмотрению американским регулятором, и, несмотря на уверенность экспертов в одобрении соответствующих запросов SEC, вероятно, это произойдет в 2024 году.