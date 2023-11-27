Dogecoin и Tron считаются одними из наиболее популярных криптоактивов, которые стабильно входят в топ-10 по уровню капитализации

Dogecoin и Tron остаются в числе лидеров криптовалютного мира, устойчиво держа свои позиции в топ-10 по рыночной капитализации. Аналитики из Coingape провели тщательное сравнение двух цифровых активов, выявив ключевые отличия. Dogecoin функционирует на базе алгоритма Proof-of-Work, предоставляя возможность майнинга – процесса добычи этой известной мем-валюты. В свою очередь, Tron использует алгоритм Proof-of-Stake, что позволяет получать монеты через стейкинг. Однако стоит отметить, что TRX подвергается критике из-за высокой степени централизации, существуя всего 27 валидаторов, в то время как в сети Ethereum их превышает миллион.

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Эксперты выделяют, что Dogecoin преимущественно используется для проведения обменных операций, в то время как Tron обладает развитой инфраструктурой, включающей приложения, хостинг, смарт-контракты и систему децентрализованных платежей. Эти факторы придают Tron большую функциональность по сравнению с Dogecoin. Несмотря на ориентацию Dogecoin на собственное сообщество, его неопределенное будущее обусловлено отсутствием крепкой разработческой команды и технологических достижений, считают эксперты.

В контексте технологического развития, Tron активно продвигается благодаря квалифицированным разработчикам, регулярно внедряющим новые инструменты. По мнению Coingape, в перспективе TRX может опередить Dogecoin, предполагая для этого широкое внедрение на рынке и растущий спрос со стороны пользователей. В свою очередь, Dogecoin остается устойчивым, благодаря сплоченному сообществу.

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