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bitcoin
Экс-президент NYSE оценил влияние спотовых биткоин-ETF на глобальный рынок
Бывший руководитель торговой биржи NYSE Том Фарли недавно дал интервью изданию CNBC

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Бывший руководитель Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), Том Фарли, в беседе с CNBC высказал свои рассуждения о возможном внедрении спотовых биткоин-ETF и его потенциальном воздействии на мировой финансовый рынок. Он подчеркнул, что биткоин, не будучи ценной бумагой, может ускорить процесс утверждения специализированных инвестиционных фондов.

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Фарли выразил оптимизм относительно того, что биткоин не рассматривается как ценная бумага, что, по его мнению, может способствовать развитию спотовых биткоин-ETF и привлечению институциональных инвестиций в криптосегмент. Он также подчеркнул роль биткоина как инструмента для диверсификации и сохранения средств, несмотря на его волатильность.

Однако, Фарли высказал сомнения относительно возможного одобрения спотовых биткоин-ETF в текущем году, указав на существующие ограничения со стороны регулятора SEC и их восприятие криптовалюты как ценных бумаг. Важно отметить, что ратифицированные акции и облигации подлежат торговле на национальных биржах США.

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Тем не менее, тема спотовых биткоин-ETF остается актуальной и широко обсуждаемой на мировом рынке. Многие эксперты сходятся во мнении, что одобрение таких фондов стимулирует массовый приток институциональных инвестиций. Главное преимущество данных фондов заключается в их физическом обеспечении. В настоящее время биткоин торгуется около отметки $37 800, приближаясь к испытанию уровня сопротивления в $38 000.

#newsweek #news.ru
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