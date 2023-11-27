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bitcoin
Новости и прогноз Биткоина на 27 ноября 2023 г
За прошедшие выходные цена Биткоина осталась в пределах узкого диапазона

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В уходящие выходные стоимость Биткоина устремилась в узкий диапазон, не сумев преодолеть психологическую отметку в $38 000. Тем не менее, налицо сохранение локального бычьего тренда, что держит внимание рынка. Аналитики прогнозируют, что при устойчивости быков в зоне поддержки $37 000 сценарий приближения цены к $40 000 станет реальностью, предотвращая при этом падение стоимости Биткоина ниже отметки в $36 700.

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На фоне мировых экономических событий в центре внимания остаются потребительские расходы в США, побившие рекорды и достигшие $9.8 миллиарда в ходе Black Friday, что означает прирост на 7,5% по сравнению с предыдущим годом. Эксперты предсказывают, что общие траты в период "Черной пятницы" и "Киберпонедельника" также установят новый исторический максимум.

Ожидается, что публикация данных Федеральной резервной системы в четверг выявит рост индекса цен на личные потребительские расходы в октябре на 3,1% по сравнению с предыдущим годом. Базовый показатель, не учитывающий продукты питания и топливо, предполагается увеличится на 3,5%, став важным индикатором базовой инфляции.

Аналитика еврорегиона за ноябрь, которая появится в свет в четверг, вероятно, продемонстрирует инфляцию на уровне 2,7%, самом низком с июля 2021 года. Ожидается, что базовый показатель замедлится до 3,9%.

Не смотря на снижение инфляции, чиновники и в США, и в Европе настаивают на необходимости явных признаков стабильного снижения потребительских цен. Президент Европейского центрального банка, Кристин Лагард, подчеркнула, что "мы определенно не провозглашаем победу" над инфляцией.

Отчет о личных доходах и расходах в США, по прогнозам, покажет небольшой рост потребительских расходов с учетом инфляции. Снижение спроса в октябре объясняет прогнозы замедления экономики после резкого роста в третьем квартале.

Китайские индексы менеджеров по закупкам, предстоящие ближе к концу недели, привлекут внимание инвесторов, ожидающих признаков восстановления второй по величине экономики мира.

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Прогнозируется, что в ближайшее время цена на Биткоин укрепится в пределах от $36 900 до $37 900, с прогнозом, что уровень в $38 000 останется недоступным. Ожидается, что волатильность на рынке криптовалют сохранится на умеренном уровне.

#newsweek #news.ru
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