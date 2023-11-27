Сеть Optimistic Rollup второго уровня на базе Ethereum (OP) зафиксировала рост еженедельных объемов торгов на 1687%

Сеть Optimistic Rollup второго уровня, базирующаяся на Ethereum, зафиксировала внушительный рост еженедельных объемов торгов – прирост составил 1687%. Согласно последним данным аналитической платформы DeFiLlama, мы становимся свидетелями значительного подъема торговой активности на Optimism. Это масштабируемое решение второго уровня, основанное на Ethereum (ETH), опережает Ethereum по объему торгов, достигнув примерно $12 миллиардов за прошедшую неделю.

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Резкое увеличение объема на Optimism, по мнению крипторепортера Колина Ву, связано с недавней безопасностной проблемой на KyberSwap, приведшей к утрате $46,5 миллиона. Нарушение привело к потере 10 049 токенов wETH, 4 017 wstETH и 3,98 миллиона токенов Arbitrum (ARB).

Согласно данным DeFiLlama, еженедельный объем торгов Optimism за последний месяц увеличился на удивительные 1800%, превысив $12 миллиардов на прошлой неделе и опередив Ethereum.

Объем торгов за 24 часа впечатляет – 344,98 миллиона долларов, а семидневный объем вырос на 1687%, достигнув 11,87 миллиардов долларов.

Общая заблокированная стоимость (TVL) в сети "Optimism" также заметно выросла и теперь составляет 769,6 миллиона долларов. Это отражает месячный прирост на 24,42% и недельный рост на 4,45%, несмотря на небольшое снижение TVL за последние 24 часа – 1,76%.

В то время как Ethereum, лидер по TVL, испытывает заметное снижение торговой активности, его текущий объем колеблется на уровне 710,17 миллиона долларов. Еженедельный объем торгов Ethereum снизился на 8,03%, значительно уступая "Optimism".

Компании, такие как Tron (TRX), Linea и Starknet, также отмечают значительный рост своей торговой деятельности. Так, еженедельные торги на Tron выросли на 98,2%, а на Linea – на 604%.

В тоже время, в других выдающихся блокчейн-сетях, таких как Solana (SOL), Arbitrum, Polygon (MATIC) и Avalanche (AVAX), отмечается существенное снижение еженедельных объемов торгов.

На Solana еженедельные объемы торгов сократились на 11,3%, при этом криптовалюта SOL за тот же период потеряла в цене 4,6%.

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По данным DeFiLlama, недельный объем торгов Arbitrum уменьшился на 27,85%, составив $247,73 миллиона. Polygon также продемонстрировал снижение – еженедельный объем торгов уменьшился на более чем 39%, достигнув отметки $87,27 миллиона.