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В ближайшие недели ряд криптопроектов разблокируют много токенов: DYDX, OP, 1INCH, APT, APE
1 декабря лидирующей разблокировкой станет децентрализованная биржа dYdX (DYDX), предоставляя 150 миллионов токенов

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В ближайшие недели несколько криптопроектов готовятся освободить значительное количество токенов. Согласно данным TokenUnlocks, декабрь обещает ряд важных разблокировок и распределений.

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1 декабря лидирующей разблокировкой станет децентрализованная биржа dYdX (DYDX), предоставляя 150 миллионов токенов, что составляет 30% от общего объема, выделенного инвесторам, основателям и будущим сотрудникам. Стоимость этих токенов оценивается в $500 млн согласно Acryptoinvest.

Цена токена DYDX резко поднялась после объявления отсрочки разблокировки, перенесенной с февраля на 1 декабря. Текущая стоимость токенов также учитывает ущерб в $9 млн, вызванный, по словам генерального директора, "целевой атакой".

Следующие важные события включают разблокировки Optimism (OP) 29 ноября (32,21 миллиона токенов, $58 млн) и 1inch (1INCH) 1 декабря (98,74 миллиона токенов, $34,5 млн), согласно TokenUnlocks.

Завершат декабрь важные разблокировки: Aptos (APT) предоставит 24,84 миллиона токенов на $180 млн 12 декабря, а ApeCoin (APE) разблокирует 15,16 миллиона токенов на $25 млн 16 декабря.

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В мире Airdrop'ов Jupiter, агрегатор DEX на Solana, объявил запуск страницы для предстоящего распределения токенов в пятницу. Биржа также поделилась деталями изменений в распределении, учитывая активность ботов и опытных пользователей с несколькими кошельками.

#news.ru
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Использование памяти DDR5 в игровых ПК не имеет смысла — она быстрее DDR4 всего на 5%
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