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На заключившейся неделе цена эфира (ETH) переживала колебания, временно преодолев отметку в $2100. Однако, в период с воскресенья на понедельник, 27 ноября, произошло короткосрочное падение, и криптовалюта ушла на уровень $2052.
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Данные Santiment показывают, 62,76 миллиона ETH, что составляет более половины общего объема, находятся в кошельках 200 крупнейших держателей этой цифровой валюты.
Интересно, что практически весь эфир хранится вне бирж – всего около 8,24% предложения находится на торговых площадках.
Прогнозы платформы Token Terminal поднимают планку оценки ETH к 2030 году до $36 800.
В ходе анализа технических показателей блокчейна эфириума исследователи пришли к выводу, что в следующие годы он будет аккумулировать гораздо больше капитала. Таким образом, ожидается рост стоимости ETH на спот-рынке, близкий к 18-кратному.
Успешная имплементация консенсуса Proof-of-Stake (PoS) способствует увеличению привлекательности цифровой валюты.
Мощность сети эфириума укрепляется, превосходя конкурентов Solana (SOL) и Cardano (ADA) благодаря высокой пропускной способности и гибкому программному обеспечению.
Эфириум удерживает лидирующие позиции в области DeFi-протоколов и NFT-проектов. Большинство разработчиков децентрализованных приложений (DApps) и экосистемы Web3 прибегают к мощностям этой криптовалюты.
Прогнозируется, что к 2030 году примерно половина капитала, сосредоточенного в рынке цифровых активов, будет проходить через эфириум, согласно аналитикам Token Terminal.