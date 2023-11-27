Некоторые члены криптосообщества предполагают, что биткоин в ближайшее время направится к уровню в $40 тыс

Биткоин, вступая в новую неделю, подвергся небольшой коррекции после достижения своего годового максимума. Заинтересованные стороны в криптосообществе проявили расхождение во взглядах на дальнейшие перспективы этой криптовалюты. Каковы прогнозы относительно динамики биткоина среди представителей криптоиндустрии?

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Один участник криптосообщества предположил, что у биткоина есть потенциал для обновления своего локального максимума, ссылаясь на аналогию с паттерном 2015 года. Согласно его предсказанию, криптовалюта имеет возможность достичь отметки в $45 тыс. до наступления новогодних праздников. Важно отметить, что он предупреждает о возможной коррекции после достижения этого роста, рекомендуя участникам рынка криптовалют готовиться к возможной волатильности.

Также известный трейдер Джейкоб Кэнфилд подтвердил возможное движение биткоина к уровню $45 тыс. и визуализировал свой прогноз графически, указывая предполагаемые уровни. Присоединившийся к лагерю оптимистов основатель The Birb Nest, Андриан Ждунчик, отметил, что биткоин в настоящее время находится в стадии коррекции, что, по его мнению, подготовит быков к дальнейшему росту.

Однако некоторые члены криптосообщества предполагают, что биткоин в ближайшее время направится к уровню в $40 тыс. Инвесторы и аналитики обосновывают свою уверенность цикличностью движений актива и опираются на психологию рыночных циклов, утверждая, что биткоин находится в фазе, предшествующей полноценному росту.

Самые оптимистичные прогнозы не исключают возможности того, что биткоин достигнет максимальных значений предыдущего цикла уже в начале 2024 года.

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В то время как некоторые члены криптосообщества поддерживают более пессимистичный сценарий, считая, что быки исчерпали свои ресурсы, и биткоин рискует погрузиться в продолжительную коррекцию, возвращаясь к уровню в $31 тыс. Такой прогноз поддерживает трейдер Mister Crypto.