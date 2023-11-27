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Криптовалютная биржа HTX успешно завершила процесс восстановления функциональности операций средств в системе. Начиная с 26 ноября, пользователи имеют доступ к операциям с биткоином, ETH, TRX и USDT, как подтвердил основатель Tron, Джастин Сан.
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Сан подчеркнул, что основная часть работ завершена, и в течение ближайших дней биржа постепенно восстановит операции с остальными валютами. Ожидается, что все функции будут полностью активны к концу следующей недели.
Согласно пресс-релизу от 27 ноября, биржа возобновила вывод средств для USDC, APE, USDT и других криптовалют. Кроме того, сообщается о планах биржи по поощрению пользователей через проведение аирдропов.
Напомним, что 22 ноября горячий кошелек HTX и кроссчейн-мост Heco Bridge были подвергнуты хакерской атаке.
Параллельно с этим, биржа Poloniex, также принадлежащая Джастину Сану, столкнулась с утерей $125 млн в результате хакерской атаки несколько дней до этого. В ответ на инцидент, глава платформы предложил хакеру вознаграждение в размере 5% от украденной суммы, позднее увеличив этот размер до $10 млн.