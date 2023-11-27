Circle, эмитент стейблкоина USDC, заключил партнерское соглашение с японским гигантом ценных бумаг и банковского дела SBI Holdings, чтобы расширить свое присутствие в Японии

Circle, эмитент стейблкоина USDC, заключил стратегическое соглашение с SBI Holdings, японским лидером в сфере ценных бумаг и банковских услуг. Этот важный шаг направлен на укрепление позиций Circle на японском рынке цифровых активов.

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Согласно официальному заявлению, подписанному сторонами, включающими SBI Group и Circle, партнерство направлено на расширение использования стейблкоинов, в частности USDC, в Японии. Инициатива будет включать SBI VC Trade, который стремится получить регистрацию в качестве службы электронных платежных инструментов в стране.

Circle также объявила, что SBI Shinsei Bank станет ключевым партнером, предоставляя банковские услуги, обеспечивая доступ к USDC и ликвидность для японских предприятий и пользователей. Помимо этого, соглашение включает в себя стратегическое использование продуктов Circle Web3 Services, таких как программируемые кошельки и инфраструктура блокчейна.

Генеральный директор Circle, Джереми Аллер, подчеркнул, что это партнерство с SBI Holdings отражает общее видение будущего цифровой валюты. Этот шаг призван укрепить позиции Circle в Японии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, открывая новые перспективы в сфере цифровых финансов.

Стратегический ход Circle в Японии совпадает с изменениями в законодательстве, произошедшими в июне, касающимися регулирования стейблкоинов. Это позволит предоставить японским инвесторам более надежные механизмы защиты, особенно после инцидента с TerraUSD.

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В контексте активных действий SBI Holdings в криптоиндустрии, таких как партнерство с SC Ventures и создание криптовалютной компании в Объединенных Арабских Эмиратах, становится ясно, что финансовый гигант стремится к укреплению своего влияния в области цифровых активов и блокчейн-технологий. Это подтверждает их стратегическое соглашение с Circle, открывая новые горизонты для развития цифровой экономики в Японии и за её пределами.