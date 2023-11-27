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bitcoin
Фишинговый сервис Inferno Drainer объявил о закрытии
26 ноября команда сервиса Inferno Drainer, предлагавшего мошеннические услуги для кражи криптовалют, объявила о закрытии

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Вчера, 26 ноября, команда Inferno Drainer, занимавшаяся предоставлением мошеннических услуг по краже криптовалют, объявила о прекращении своей деятельности. За лишь один текущий год через этот сервис были похищены криптовалютные активы общей стоимостью, близкой к $70 млн.

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Сообщается, что даже после закрытия Inferno Drainer сохраняет файлы и инфраструктуру, необходимые для поддержки существующих схем, с целью обеспечить "плавный переход" пользователей к другим аналогичным сервисам.

В официальном заявлении команды говорится: "Выражаем благодарность всем, кто с нами сотрудничал. Надеемся, что нас запомнят как лучшую систему в своем роде, и что мы смогли помочь вам в вопросах финансового благополучия".

Партнерская учетная запись mr_inferno_drainer в Telegram была удалена, и пользователей предупредили о том, чтобы не доверяли тем, кто может использовать это имя в будущем.

Эксперты из CertiK охарактеризовали Inferno Drainer как "один из наиболее разрушительных инструментов для фишинга", с которым они сталкивались.

Inferno Drainer, рекламировавшийся как мультичейн-скам, предоставлял своим клиентам панель администратора с возможностью настройки фишинговых страниц и даже предлагал пробные версии. За свои услуги создатели получали 20% от украденных средств.

По данным аналитиков Scam Sniffer, начиная с февраля текущего года, Inferno Drainer похитил почти $70 млн у более чем 100 000 жертв. Сама группа мошенников заявляет, что общая сумма составляет более $80 млн.

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Важно напомнить, что еще одним популярным инструментом для фишинга был закрытый сервис Monkey Drainer. В январе эксперты CertiK смогли вычислить предполагаемого автора этой схемы благодаря конфликту между мошенниками.

#news.ru
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