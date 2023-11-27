Команда Lightning Network (LN) стала менее ориентирована на безопасность и больше сосредоточена на обеспечении денежного потока для своих инвесторов

Разработчик Bitcoin Core, Антуан Риар, выразил свою озабоченность изменениями в фокусе команды Lightning Network (LN), отмечая, что теперь акцент с безопасности сместился на обеспечение денежного потока для инвесторов. Информацию об этом он поделился в беседе с Cointelegraph.

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В октябре прошлого года Риар стал общественно известен после выявления им критической уязвимости в сети LN. Эксперт подчеркнул, что появление нового типа циклических атак с подменой поставило протокол в рискованное положение. В тот момент Риар решил покинуть команду разработчиков.

В интервью Cointelegraph, Риар подчеркнул, что на данный момент он активно работает над разрешением выявленной проблемы. Он также призвал своих бывших коллег нести ответственность и присоединиться к общим усилиям для разработки надежного решения на базовом уровне, при этом сохраняя долгосрочную децентрализацию и открытость сети Lightning.

Риар высказал опасения относительно тенденции некоторых проектов, ориентированных на LN, жертвовать своей миссией и безопасностью в погоне за удовлетворением инвесторов. Разработчик подчеркнул, что многие из этих проектов зависят от организаций, финансируемых венчурным капиталом, или коммерческих организаций, что может негативно сказаться на конечных пользователях в будущем.

Эксперт увидел в данной ситуации классический пример "трагедии общего достояния", где отдельные лица и организации, используя публичные ресурсы, преследуют свои интересы, тем самым истощая эти ресурсы.

Несмотря на выявленные проблемы безопасности и возможные шаги к централизации, Риар отметил, что LN пока не подвергалась такому количеству атак, как многие решения второго уровня (L2) для Ethereum. По его мнению, это связано с тем, что пользователи Lightning обычно хранят небольшие суммы средств в своих кошельках.

По данным 1ML, на текущий момент емкость LN составляет 5362 BTC, в сети открыто 61 982 канала, а количество активных нод – 14 623.

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Напомним, что в ноябре 2022 года команда разработчиков устранила критическую ошибку, вызвавшую сбой синхронизации узлов. Осенью 2023 года команда Lightning Labs представила альфа-версию протокола Taproot Assets v0.3 для основной сети биткоина, подробности о которой были представлены на страницах ForkLog в формате News+.