Национальное налоговое агентство Японии (NTA) сообщило, что в 2022 финансовом году было возбуждено более 6 000 служебных расследований в отношении криптоинвесторов

Национальное налоговое агентство Японии (NTA) раскрыло факты проведения более 6 000 служебных проверок в отношении инвесторов в криптовалюты в течение финансового года 2022. По оценкам NTA, в результате этих расследований было выявлено несколько сотен случаев нарушений налогового законодательства в сфере криптовалют.

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В предшествующем финансовом году, в 2021, агентство провело 444 расследования в области криптовалют и выявило 405 нарушений. Однако в 2022 году количество расследований увеличилось до 548 случаев, что почти на треть больше, чем годом ранее.

Суммарная стоимость скрытого дохода от инвестиций в криптоактивы за 2022 год составила $126,5 млн, превышая данные 2021 года на $16,5 млн. Стоит отметить, что средний размер скрытого дохода в делах, связанных с криптовалютой, снизился с $245 000 в 2021 году до $206 000 в 2022 году.

Аналитики NTA предполагают, что рост налоговых правонарушений в сфере цифровых финансов является отражением увеличивающегося интереса населения Японии к операциям с криптоактивами на фоне общего снижения рыночной стоимости криптовалют.

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В первом полугодии 2023 года NTA внесло изменения в законы о налогообложении криптоактивов, освободив компании, выпускающие цифровые токены, от 30% налога с нереализованной прибыли.