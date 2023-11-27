Приобретение инфраструктуры последовало за недавней покупкой HIVE Bitmain S19k Pros

HIVE Digital, компания, специализирующаяся на майнинге биткойнов с базой в Канаде, расширяет свою инфраструктуру с приобретением нового центра обработки данных в Швеции после успешной покупки HIVE Bitmain S19k Pros.

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В понедельник компания официально объявила о заключении сделки с Turis AB по приобретению центра обработки данных в городе Боден, Швеция. Согласно подписанному договору, HIVE внесет оплату до $750 000 наличными и обыкновенными акциями на сумму до $1,5 миллиона, разделенными на две части.

Этот объект, в своё время созданный в рамках проекта EU Horizon 2020, находится в непосредственной близости от уже действующих майнинговых предприятий в Швеции. Компания HIVE Digital также управляет майнерами в Исландии и Канаде.

Хотя точные характеристики нового центра не раскрываются, HIVE планирует интегрировать в него новейшие ASIC-майнеры следующего поколения, чтобы увеличить объем добычи биткойнов.

Это приобретение инфраструктуры является логическим продолжением предыдущей покупки HIVE, когда было закуплено 4800 единиц Bitmain S19k Pros, направленных на улучшение общей мощности хешрейта и повышение эффективности парка.

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В третьем квартале HIVE Digital отметила одни из самых высоких затрат на добычу биткойнов среди публичных майнинговых компаний, превысив $22 000 на один добытый биткойн.