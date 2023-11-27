Несмотря на юридическое преследование Binance судом в США, биткоин не реагирует нисходящей коррекцией на происходящее

Несмотря на юридические неприятности, с которыми столкнулась Binance в США, рынок биткоина продолжает свою устойчивую динамику, не поддаваясь негативным коррекциям.

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В последние семь дней цены на биткоин удерживаются в «зеленой» зоне, продемонстрировав небольшой прирост в 1%, установившись на отметке в 37,3 тыс. долларов к началу понедельника, 27 ноября. Заметим, что в прошлом аналогичные кризисы вокруг криптобирж, таких как FTX, вызывали снижение цен биткоина, однако на этот раз реакция рынка криптовалют остается стабильной.

Хотя биткоин пока не достиг отметки в 69 тыс. долларов, анализ его цены в ключевые моменты показывает, что количество продавцов остается неизменным по сравнению с покупателями. Значительным сигналом является также то, что во время празднования Дня Благодарения в США (24 ноября) цена биткоина кратковременно поднялась до 38 тыс. долларов, что является самым высоким показателем за последние 18 месяцев.

Объем сделок с биткоинами за последнюю неделю вырос на 3,18%, что свидетельствует о растущем интересе к криптовалюте. Значительная активность майнеров также отмечена, и, к началу недели, сложность добычи биткоина достигла нового исторического максимума, увеличившись на 5,17% до 67,96 Т.

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Парадоксально, но юридические трудности, с которыми сталкивается Binance в США, привлекают внимание институциональных инвесторов. Аналогичная ситуация уже наблюдалась с BitMEX, когда SEC достигла соглашения с владельцами о смене руководства и большем внимании к соблюдению требований по комплаенсу. Действия SEC рассматриваются инвесторами как шаг к более прозрачной системе торговли криптовалютами, что может способствовать одобрению биткоин-ETF в США. Таким образом, события вокруг Binance косвенно повышают вероятность разрешения на запуск биткоин-ETF, что в сочетании с ожиданиями халвинга в блокчейне биткоина создает благоприятные условия для дальнейшего роста цены биткоина.