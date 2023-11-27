Стоимость криптовалюты BLUR снизилась на 13% за сутки

Курс криптовалюты BLUR сегодня утром заметно снизился на 13%, вызывая сомнения и недоумение в криптовалютном сообществе. Пользователи выражают опасения относительно доходной программы Blast от Blur, считая ее потенциальной мошеннической схемой. Подобное недовольство обусловлено резким ростом курса монеты после ее листинга на Binance на прошлой неделе, а теперь наблюдается неожиданное снижение.

реклама

Часть активных участников сети Blur выражает опасения по поводу высокой доходности программы Blast. Это вызывает сомнения и считается негативным моментом для устойчивости сети. Однако представитель Blur стремится развеять слухи, утверждая, что высокая доходность является следствием демократизации доходов. В своих пояснениях он подчеркивает, что программа Blast делает проценты привлекательными для всех пользователей, независимо от размера их счетов.

Основатель Blur, известный как Пакман, призывает к пониманию и объясняет, что доходы Blur поступают от Lido и MakerDAO. Последний, в свою очередь, генерирует доход от T-Bills на блокчейне, представляя цифровую версию долговых обязательств США. Он также касается реферальной программы, сравнивая виртуальное сообщество с городской общиной и подчеркивая важность привлечения новых участников для развития сети.

Пакман отвергает информацию о фирме Paradigm, утверждая, что она не участвовала в запуске программы Blast. Однако он признает, что Paradigm представила свои предложения после запуска, и эти вопросы в настоящее время находятся на рассмотрении.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Несмотря на все разъяснения, курс криптовалюты BLUR продолжает свой негативный тренд. Вместе с тем, на рынке отмечаются и положительные моменты: курсы LUNC и USTC от Terra Luna Classic зафиксировали рост на 54% и 300% соответственно. Это объясняется программой выкупа токенов, направленной на восстановление стейблкоина USTC к уровню $1.