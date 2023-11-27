Крупнейшая криптобиржа мира Binance заявила об исключении из листинга нативного токена попавшего под санкции криптомиксера Tornado Cash

Мировой гигант криптовалютных операций Binance заявил о своем стратегическом решении исключить из активного листинга токен Tornado Cash (TORN), ставший объектом санкций. Это решение не только повлекло за собой значительное падение стоимости цифровой валюты, но и вызвало бурю в криптосообществе.

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Команда Binance, не раскрывая конкретных деталей, подчеркнула, что токены TORN более не соответствуют высоким стандартам биржи. Вслед за этим, стоимость TORN рухнула на 40%, упав до $2,2, согласно данным CoinGecko, оставив трейдеров в недоумении.

Заметим, что вне зависимости от драмы с TORN, с 7 декабря Binance также вычеркнет из листинга токены BitShares (BTS), PERL (PERL) и Waltonchain (WTC). Операции с соответствующими торговыми парами перестанут быть доступными.

Платформа Binance Simple Earn не отстает, объявив об исключении из листинга BTS, PERL, TORN и WTC после 5 декабря 2023 года. Депозиты в указанных токенах прекратят зачисляться с 8 декабря, а вывод активов сохранится лишь до 7 марта 2024 года.

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Важно отметить, что блокировка Tornado Cash в США получила поддержку профессора права Евгения Волоха, который подчеркнул ее законность, не затрагивая прав граждан. Этот ход Binance внес еще больше неопределенности в мир криптовалютных операций, ставя под вопрос привычные стандарты и регулирование.