Слушания по делу основателя HEX и PulseChain оказались перенесены из-за того, что Министерство юстиции Финляндии не выполнило требование американского регулятора и не вручило бизнесмену судебную повестку на дачу показаний

Слушания по делу основателя проектов HEX и PulseChain столкнулись с неожиданным сдвигом. Виной этому стало невыполнение Министерством юстиции Финляндии требований американского регулятора, который до сих пор не получил подтверждение вручения судебной повестки бизнесмену. Эта ситуация вынудила перенести запланированное на 28 ноября судебное заседание на 30 января 2024 года.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) высказала озабоченность по поводу иска, связанного с продажей незарегистрированных ценных бумаг, в отношении Ричарда Шулера, более известного как Ричард Харт. В августе текущего года SEC обратилась к Министерству юстиции Финляндии с требованием официально уведомить и вручить Шулеру приглашение явиться в суд для предоставления показаний. Тем не менее, по последним данным, SEC не обладает доказательствами вручения иска Шулеру.

SEC нацелена на установление факта нарушения основателем проекта HEX американских законов о ценных бумагах и злоупотребления доверием инвесторов в корыстных целях. В сентябре текущего года криптоаналитик, известный под псевдонимом DonAlt, высказал свое мнение о том, что токены HEX, предположительно созданные для личного обогащения Ричарда Харта, лишены внутренней ценности.

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Таким образом, предстоящее судебное разбирательство оставляет множество вопросов без ответов и поднимает волнующие темы в сфере криптовалютных проектов и их юридической ответственности.