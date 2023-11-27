С момента начала восходящего движения в октябре цена биткоина (BTC) сформировала шесть бычьих недельных свечей

С начала подъема в октябре текущего года цена биткоина (BTC) продемонстрировала внушительные шесть недель поддержки роста.

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С ноября BTC находится внутри симметричного треугольника. Аналитики оценивают вероятность прорыва основной криптовалюты и её дальнейшего движения к отметке в $40 000.

Технический анализ на недельном графике свидетельствует о стремительном росте цены BTC, начиная с октября. За это время произошло успешное преодоление долгосрочного сопротивления, существовавшего более 530 дней.

К 24 ноября биткоин достиг своего максимума за год, поднимаясь до $38 437, после чего незначительно скорректировался.

Важно отметить, что BTC сформировал шесть последовательных недельных свечей бычьего тренда. Это событие в последний раз фиксировалось в октябре 2020 года, предшествуя старту предыдущего бычьего рынка.

Индекс относительной силы демонстрирует устойчивый рост и уже вошел в зону перекупленности. Интересно, что RSI достигал этого уровня в октябре 2020 года.

Эксперты криптоаналитики, активные в социальных сетях, прогнозируют, что темпы роста BTC в ближайшее время увеличатся. @JJCycles высказывает свое мнение, опираясь на фундаментальные и технические факторы.

"Как если бы американские институции открыли длинные позиции на СМЕ, чтобы защититься от рисков биткоин-ETF, старт которого может быть близким? Интерес по биткоину на СМЕ, безусловно, увеличился за последние несколько недель."

На момент написания открытый интерес на СМЕ составляет почти $4,5 миллиарда.

Прогнозируется, что продолжающееся накопление приведет к дополнительному повышению. Боб Лукас разделяет этот взгляд, утверждая, что взрывной рост выведет цену из текущего восходящего тренда продолжительностью более 30 дней.

С другой стороны, @CredibleCrypto предполагает, что перед вновь ускоряющимся ростом BTC может произойти коррекция до ближайшей уровня поддержки.

Согласно волновой теории Эллиотта, анализирующей повторяющиеся долгосрочные ценовые паттерны, BTC сейчас находится в третьей волне пятиволнового роста, начавшегося в сентябре.

Выделенные черным цветом субволны указывают на то, что биткоин находится в четвертой субволне. Корректирующая субволна принимает форму треугольника, что является наиболее распространенным паттерном.

При выходе из треугольника BTC может увеличиться на 10%, достигнув следующего уровня сопротивления в районе $41 000. Цель определяется путем проекции высоты треугольника на точку прорыва.

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Тем не менее, несмотря на положительный прогноз, выход из треугольника также может привести к снижению на 6%, достигнув ближайшей уровня поддержки на отметке $35 000.