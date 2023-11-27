Представители торговой площадки Binance сообщили о делистинге ряда криптовалют: BitShares, PERL.eco, Tornado Cash и Waltonchain

Криптовалютная биржа Binance объявила о проведении делистинга нескольких активов, включая BitShares, PERL.eco, Tornado Cash и Waltonchain. Эти изменения, вступающие в силу с 7 декабря, связаны с рядом факторов, таких как недостаточные объемы торгов и снижение ликвидности указанных цифровых активов. В частности, за последние сутки цена WTC упала на 35%, а PERL потерял почти 45%.

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Это решение является продолжением шагов по оптимизации портфеля активов биржи, после делистинга нескольких монет и торговых пар на прошлой неделе, таких как APT/BUSD, AXS/BUSD, FIL/BUSD и USTC/BUSD. Представители Binance не предоставили конкретных причин для таких действий, но отметили, что компания тщательно анализирует торговые пары, регулярно удаляя активы с низкой ликвидностью и торговыми объемами.

Кроме того, в январе 2024 года планируется прекращение поддержки стейблкоина BUSD, с призывом клиентам обменять свои активы на другие цифровые валюты к февралю того же года. Важным моментом стало также решение Binance урегулировать конфликт с Минюстом США, что обошлось бирже штрафом в размере $4,3 млрд.

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В связи с переменами на вершине Binance, Чанпэн Чжао ушел с поста главы, смененным на Ричарда Тенга. Помимо этого, Чжао сталкивается с штрафом в $50 млн и ограничением возможности выезда за пределы США. Сложная ситуация вокруг Binance создала значительное давление на криптовалютный рынок, хотя многие эксперты утверждают, что крах биржи маловероятен, учитывая ее финансовую устойчивость и различия ситуации с FTX.