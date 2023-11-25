Частное размещение последовало за долевым финансированием в размере 68 миллионов долларов, которое Bitfarms привлекла в первые три квартала 2023 года

Важное событие в мире криптовалютной индустрии: канадская компания Bitfarms успешно завершила частное размещение акций, привлекая внушительные 60 миллионов канадских долларов (приблизительно 44 миллиона долларов США). Этот шаг последовал за предыдущим привлечением средств в виде долевого финансирования в размере 68 миллионов долларов, осуществленного в первые три квартала 2023 года.

реклама

Компания, специализирующаяся на майнинге биткойнов, объявила, что намерена завершить размещение 28 ноября, выпустив 44 миллиона обыкновенных акций для институциональных инвесторов в США. Кроме того, этот финансовый ход включает варранты на приобретение до 22 миллионов акций по цене исполнения $1,17 со сроком исполнения три года.

Этот финансовый маневр следует за предыдущими успешными привлечениями средств: 31 миллион долларов США в виде долевого финансирования в третьем квартале и 37 миллионов долларов США в первой половине текущего года. Таким образом, с начала 2023 года количество обыкновенных акций компании выросло более чем на 16%.

Bitfarms утверждает, что чистая прибыль, полученная от этого размещения, будет в первую очередь направлена на капитальные вложения, включая расширение майнинговой инфраструктуры и приобретение нового оборудования. По состоянию на конец сентября текущего года, оборотный капитал Bitfarms составил 54 миллиона долларов, заметно улучшившись по сравнению с 1,8 миллионами долларов в конце 2022 года благодаря постоянным усилиям по сокращению долговых обязательств.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Согласно отчету от октября, непогашенная задолженность Bitfarms уменьшилась еще на 1,9 миллиона долларов, и к концу прошлого месяца составила 7,9 миллиона долларов. Эти важные финансовые показатели свидетельствуют о устойчивом развитии компании и ее стратегической направленности на долгосрочное укрепление на рынке криптовалют.