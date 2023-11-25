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В эксклюзивном сообщении, поступившем от Victory Securities, ведущей гонконгской компании по ценным бумагам, стало известно, что она успешно завоевала одобрение Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) для предоставления розничным инвесторам возможности торговли виртуальными активами и профессионального консультирования.
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Исторический момент заключается в том, что Victory Securities теперь признана первой лицензированной корпорацией в Гонконге, которой разрешено предлагать указанные услуги розничному сектору. В связи с этим Чэнь Пейцюань, исполнительный директор компании, подчеркнул в своем комментарии важность данного события.
Он отметил, что интерес к виртуальным активам продолжает стремительно расти. В официальном заявлении указано, что объем транзакций с виртуальными активами и количество новых клиентов в третьем квартале текущего года значительно увеличились в сравнении с предыдущим периодом.
В рамках данного анонса компания выразила готовность оказывать инвестиционные консультации по виртуальным активам, предоставлять актуальные исследовательские отчеты и уделять особое внимание образованию инвесторов, нацеленному на повышение уровня их понимания виртуальных активов.
Список лицензированных организаций Гонконга теперь доступен на официальном веб-сайте SFC. В этом списке перечислены семь компаний, которые активно претендуют на получение лицензий для управления торговыми платформами криптовалют в данном регионе. Из них стоит выделить OKX, ставшую первой офшорной биржей, подавшей официальную заявку на соответствие требованиям юрисдикции.