Правительство Соединенного Королевства склоняется к использованию цифровых активов с прогрессивной нормативной базой и политикой, направленной на стимулирование их внедрения в стране

Правительство Соединенного Королевства выражает намерение активнее использовать цифровые активы, поддерживая это прогрессивной нормативной базой и политикой, направленной на стимулирование их внедрения в стране.

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В новом шаге в развитии криптовалют, правительство объявило о запуске инициативы по токенизации. Она предоставляет фондам возможность использовать блокчейн-технологии для токенизации средств, отказавшись от традиционных систем учета и подчеркивая твердую приверженность правительства содействию инновациям в финансовом секторе.

В рамках этой инициативы, утвержденной 24 ноября, Великобритания открывает путь уполномоченным фондам использовать токенизацию в инвестиционном секторе. Этот шаг направлен на повышение эффективности, прозрачности и конкурентоспособности в отрасли.

Инициатива, разработанная Технологической рабочей группой правительственной целевой группы по управлению активами, при участии Управления финансового надзора (FCA), Казначейства Ее Величества и ведущих инвестиционных компаний, включая BlackRock, подробно описывается в отчете под названием "Токенизация фондов Великобритании: план реализации". В нем представлена комплексная дорожная карта внедрения токенизации фондов с использованием технологии распределенного реестра (DLT).

Согласно отчету, уполномоченные FCA фонды могут начать использовать токенизацию для транзакций продажи и погашения, соблюдая существующую правовую и нормативную базу. Это включает сохранение традиционных процессов оценки и расчетов, а также ограничение инвестиционных портфелей основными активами.

Правительство обязуется поддерживать фонды в интеграции токенизации в их существующие структуры, предоставляя возможность использовать DLT для таких операций, как продажи и погашения, а также для ведения реестров держателей.

Для получения доступа к токенизации, фонды, уполномоченные FCA, должны соответствовать определенным критериям, включая владение основными активами и соблюдение традиционных графиков оценки и сроков расчетов. Проект также предусматривает будущие этапы токенизации, что может потребовать корректировок в законодательстве или нормативной базе.

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Стремление к позиционированию Великобритании как глобального центра криптовалют и внедрение технологии блокчейн остаются важной политической целью текущего правительства. Одобрение этого предложения подчеркивает его решимость стимулировать инновации и создать надежную нормативную базу для криптовалют.