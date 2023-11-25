Саймон Маклафлин, генеральный директор Uphold, заявил, что роль его компании в недавно установленном партнерстве с Ripple заключается в том, чтобы функционировать в качестве узла в сети поставщиков ликвидности Ripple

"Важное событие на финансовой арене: генеральный директор Uphold, Саймон Маклафлин, анонсировал стратегическое партнерство с Ripple, подчеркивая ключевую роль своей компании в обеспечении ликвидности в этом сотрудничестве. Новый этап для Uphold означает, что она станет неотъемлемым узлом в сети обеспечения ликвидности Ripple.

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Цель этого союза - предоставить международным предприятиям эффективный механизм перемещения средств через границы, используя XRP. В рамках интеграции компании, работающие с Ripple, обязаны будут открыть счета в Uphold, предварительно пополнив их криптовалютой XRP. Этот инновационный момент сопровождается конвертацией предварительно финансируемой криптовалюты в фиатные деньги в ходе банковских транзакций.

Маклафлин подчеркнул, что Uphold будет играть ключевую роль в управлении ликвидностью в четырех основных коридорах: Великобритания-Европа, Европа-Великобритания, Великобритания-США и Европа-США на начальном этапе сотрудничества. Компания также планирует расширить свои услуги, включая перспективное вхождение на бразильский рынок в ближайшем будущем.

Он также обратил внимание на ограничения существующих систем международных платежей, таких как высокие комиссии, низкая скорость и вероятность ошибок. В условиях, когда традиционные методы становятся неэффективными, перемещение капитала через границы для компаний становится настоятельной необходимостью.

С гордостью выражая энтузиазм по участию Uphold в инновационных решениях на финансовом рынке, Маклафлин сообщил, что компания планирует внести существенный вклад, установив первоначальный объем ликвидности в размере около 5 миллиардов долларов в год, даже при ожидаемой ясности в вопросах регулирования.

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Генеральный директор подчеркнул, что, несмотря на то, что Uphold широко известен как розничное торговое приложение, на самом деле, это финансовая платформа Web3, обладающая уникальной способностью эффективно перемещать крупные позиции на рынке с минимальным воздействием на цены."