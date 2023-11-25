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bitcoin
Роберт Кийосаки призвал покупать золото и биткоин из-за инфляции
Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки призвал инвестировать в золото, серебро и первую криптовалюту на фоне растущей инфляции в США

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Влиятельный автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и известный предприниматель Роберт Кийосаки призывает инвестировать в надежные активы, такие как золото, серебро и криптовалюта, в связи с угрозой растущей инфляции в экономике США.

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В своем недавнем заявлении он высказал мнение о том, что настоящие капиталисты снижают цены, провоцируя дефляцию, в то время как марксисты, по мнению Кийосаки, прибегают к методу повышения цен, вызывая инфляцию. По его утверждению, текущее руководство страны, следуя марксистским принципам, создает предпосылки для инфляционных процессов. В связи с этим эксперт советует защищать свои финансовые резервы, инвестируя в устойчивые активы, такие как золото, серебро и криптовалюта, и избегать удержания средств в долларах.

Этот призыв не является первым от Роберта Кийосаки. Еще в сентябре 2022 года он предсказал наступление "величайшего краха в истории", а в октябре рекомендовал активно вкладываться в криптовалюту и другие цифровые активы, учитывая повышение ставок Федеральной резервной системы.

В феврале текущего года предприниматель сделал прогноз о росте биткоина до уровня $500 000 к 2025 году, считая его лучшей страховкой в периоды финансовой нестабильности. Однако он также предупредил о возможной волатильности данного актива.

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Неоднократно повторяя свои рекомендации, в марте Кийосаки призвал приобрести цифровое золото и драгоценные металлы перед предполагаемой "аварийной посадкой" в связи с проблемами в американских банках. Эти советы получили подтверждение в апреле и мае, подчеркивая их актуальность в текущей экономической ситуации.

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