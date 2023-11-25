Совместными усилиями SpaceX и BitOK была раскрыта схема, организованная мошенниками, выдававшими себя за Илона Маска





Совместными усилиями компаний SpaceX и BitOK проведено расследование грандиозной криптовалютной аферы, в ходе которой злоумышленники, выдававшие себя за Илона Маска, обманули криптосообщество на сумму впечатляющих 165 000 долларов. Фокус преступной схемы заключался в создании дипфейковых трансляций Илона Маска на платформе YouTube, которые в последующем были удалены.

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По информации из отчета, зрителям предлагался доступ к веб-ресурсу через QR-код, предоставленный в ходе трансляции. На странице сайта обманутым доверителям предлагалось отправить криптовалюту на указанные адреса вкладов и дождаться обработки транзакции. В ответ им обещали возврат вложений с бонусом в 200%.

Выявленный адрес BTC, использованный аферистами, привел к обнаружению общей суммы в 2,48 биткоина, что на текущем обменном курсе эквивалентно примерно 91 566 долларам. Злоумышленники тщательно перевели все средства на адреса биржи KuCoin, умело маскируя следы.

Компания CertiK высказала тревогу, отметив, что только в октябре из-за крипто-мошенничества и инцидентов с безопасностью инвесторы потеряли более 32,2 миллиона долларов. Общие потери в результате хакерских атак в ноябре достигли внушительных 290 миллионов долларов.

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Этот случай становится еще одним звеном в цепи мошеннических действий, где преступники успешно используют технологии дипфейков и популярность знаменитостей для завлечения ничего не подозревающих жертв. В результате таких ловушек клиенты теряют не только деньги, но и доверие к индустрии криптовалют.