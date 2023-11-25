Генеральный директор ООО «Интеграция» и эксперт Анна Рожкова рассказала о происходящем вокруг криптовалютной биржи Binance





Эксперт в области криптовалют и глава ООО "Интеграция" Анна Рожкова рассказала о нешуточных изменениях, происходящих на криптовалютной арене, сосредотачив внимание на волнующем вопросе – что заставило общественность взглянуть критически на криптобиржу Binance? По словам Рожковой, ключ к пониманию кроется в политическом контексте: "Сюжет и репрессивные меры со стороны SEC и администрации Байдена в отношении индустрии следует воспринимать сквозь призму политики".

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По словам эксперта, демократическая партия вначале благосклонно относилась к криптовалютам, успешно используя их для финансирования предвыборной кампании Байдена. Однако сейчас власть стремится подавить возможность использования криптовалюты в политике соперниками и иностранными агентами.

Рожкова считает, что ужесточение репрессий против Binance связано с приближением избирательной кампании, подчеркивая риски, связанные с поддержкой республиканцев, финансированием агитации и влиянием Китая на выборы.

В ответ на возможные санкции, инсайдеры утверждают, что Binance готова к уплате штрафа. Тем не менее, лидерство в рейтинге бирж под угрозой, и компании придется разработать стратегию для конкуренции с аналогичными площадками.

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Рожкова также напомнила о конспирологических теориях, касающихся биржевых резервов и "дыры в балансе". Несмотря на отсутствие подтверждений, динамика курса BNB, достигшего отметки в $270, свидетельствует о прочности и устойчивости Binance в роли важной части финтех-экосистемы.