Известный криптовалютный эксперт и анонимный ведущий канала InvestAnswers опубликовал новое видео на своем канала в YouTube

Видный аналитик криптовалют и таинственный автор канала InvestAnswers на платформе YouTube поделился своим последним анализом в новом видео, посвященном перспективам Pyth Network (PYTH) – нативного токена блокчейн-оракула. Эксперт внимательно изучил закрытую сеть, запущенную разработчиками на этой неделе, и делится своим мнением о потенциальном влиянии этого события на цену токена в ближайшие годы.

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Аналитик провел детальный анализ движения цен PYTH, акцентируя внимание на его доле рыночной капитализации по сравнению с главным конкурентом, Chainlink (LINK). Согласно его исследованию, PYTH может показать внушительный рост в стоимости – до 200% относительно текущих уровней цен. В его прогнозе он предвидит, что доля капитализации PYTH превысит 20% к 2025 году.

В своем видео специалист представил различные сценарии развития, утверждая, что даже умеренный рост капитализации может подтолкнуть PYTH к отметке $1,48 в 2025 году, а при значительном росте – до $5,16. Он подчеркнул, что при совокупной капитализации Chainlink в пределах $27 млрд - $28 млрд, PYTH может достичь $10,74. Обобщив все показатели, эксперт предсказывает, что курс Pyth Network достигнет $5,04 к концу 2025 года.

На 25 ноября 2023 года цена PYTH упала до $0,475, показав снижение на 12,8% за последние 24 часа. Рыночная капитализация сократилась до $729,55 млн, а объем суточных сделок составил $177,35 млн.

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Сравниваемые данные показывают, что Chainlink (LINK) торговался по цене $14,86, с общей капитализацией в $8,27 млрд. Трейдеры совершили сделки на сумму $512,92 млн за последние 24 часа, подчеркивая стабильность данной криптовалюты.