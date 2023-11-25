Команда Ava Labs сообщила, что кошелек Avalanche будет отключен от обслуживания 30 ноября

Важное сообщение от команды Ava Labs: с 30 ноября кошелек Avalanche временно останавливает свою работу для обновлений. Разработчики рекомендуют стейкерам вывести свои криптоактивы на аппаратный кошелек Ledger или переключиться на ресурсы Core Stake. Несмотря на технический характер этой процедуры, пользователи, переподключившиеся к учетной записи в новом интерфейсе, не потеряют свои стейкинговые вознаграждения.

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Подчеркнуто, что закрытие доступа к веб-ресурсу wallet.avax.network и прекращение поддержки текущего кошелька сопровождается запуском нового веб-приложения Core. Это направлено на улучшение пользовательского опыта и расширение участия в экосистеме Avalanche.

Важным аспектом нового кошелька Core является встроенная функция моста Avalanche. Она предоставляет пользователям возможность напрямую взаимодействовать с децентрализованными приложениями в блокчейне Avalanche, поднимая уровень функциональности кошелька.

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Ранее, Ava Labs, создатель блокчейна Avalanche, объявил об увольнении 12% своих сотрудников из-за финансовых трудностей, вызванных неблагоприятным трендом на рынке криптовалют. Эти шаги предприняты с целью адаптации к изменяющейся ситуации и обеспечения долгосрочной устойчивости компании.