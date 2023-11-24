Криптоаналитик предположил, что во время следующего бычьего тренда на криптовалютном рынке курс монеты ADA может вырасти, благодаря росту биткоина, до $11

В перспективе ближайшего бычьего тренда на криптовалютном рынке, выдающийся криптоаналитик Дэн Гамбарделло делится предположением о потенциальном взлете курса монеты ADA до уровня $11. Это восхождение, по его словам, будет спровоцировано ростом биткоина, в связи с предстоящим халвингом в сети Биткоина. Халвинг, в силу своей сущности сокращения награды майнерам вдвое каждые четыре года, оказывает существенное воздействие на экономическую динамику криптовалют, поднимая спрос и создавая дефицит биткоинов.

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Гамбарделло также выделяет растущую экосистему децентрализованных финансов (DeFi), построенную на блокчейне Cardano, как дополнительный фактор, способствующий стремительному росту ADA. С момента последнего взлета рынка в этой области произошло значительное расширение экосистемы, особенно после обновления Shelley в 2020 году. Это обновление существенно улучшило децентрализацию сети, стимулируя пользователей к получению большего количества монет ADA и создавая благоприятные условия для потенциального роста курса криптовалюты.

В своих аналитических рассуждениях Гамбарделло проводит параллели между блокчейнами Cardano и Эфириума, подчеркивая преимущества первого в надежности, безопасности и децентрализации. Таким образом, криптоаналитик предвидит, что в будущем DeFi-проекты будут предпочтительно разрабатываться на основе Cardano, что, несомненно, оказывает положительное воздействие на курс ADA. На текущий момент монета ADA торгуется по цене $0,3897, занимая восьмое место по рыночной капитализации криптовалют.

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В своих прогнозах, сделанных в мае, один из ведущих криптотрейдеров высказывает смелое предположение, согласно которому капитализация ADA может достичь поразительной отметки в $500 млрд. Этот прогноз основан на перспективе масштабирования сети Cardano с привлечением протокола Ouroboros Hydra.