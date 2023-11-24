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bitcoin
STRAX на новый токен STRAT будет заменен в соотношении 1:10
Stratis, корпоративная блокчейн-платформа уровня 1, сегодня, 24 ноября, сделает объявление с дополнительной информацией о запланированном запуске StratisEVM на базе Ethereum и обмене токенов с STRAX на STRAT

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Виднейший актер в мире блокчейн-технологий, платформа Stratis, взлетит на новую высоту сегодня, 24 ноября, заявив о преобразованиях в своей структуре. С этого дня Stratis планирует внедрить StratisEVM, основанную на Ethereum, а также произвести обмен токенов STRAX на STRAT, предоставив дополнительные детали этого величайшего шага в своем развитии.

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Избранная информация появилась изнутри платформы, которая, подобно мастеру своего жанра, делится своими планами через социальную сеть X. Этот анонс произошел немногим более месяца тому назад, когда Stratis представила свету тайны создания своего нового блокчейна. С тех пор, как завеса поднялась, цена STRAX взлетела до высшей точки с июня 2022 года, достигнув отметки в 1,22 доллара, принося с собой волнение на рынке.

Ожидается, что новая StratisEVM будет работать на базе $STRAT, служа основным токеном в экосистеме доказательства доли (PoS), построенной на основе Ethereum. Эксперты считают, что эта сеть будет оптимизирована для различных областей применения, включая игровую индустрию и сектор децентрализованных финансов (DeFi), что придает этому событию дополнительную значимость.

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Неизбежный обмен токенов, где STRAX будет обменен на STRAT в соотношении 1:10, представляет собой новую фазу в эволюции этой блокчейн-колосса. Подразумевается, что каждый STRAX будет заменен на десять STRAT, создавая новый баланс в экосистеме. Команда проекта выражает уверенность в том, что уровень инфляции останется стабильным, и вознаграждение за каждый блок будет продолжать поступать в пул оператора мастерноды, что подчеркивает устойчивость этого инновационного движения.

#news.ru
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