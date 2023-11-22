Популярный аналитик и исследователь блокчейна выдал оптимистичный прогноз будущего взлетевшей недавно в цене первой криптовалюты

Опытный аналитик и знаток блокчейна, Вилли Ву (Willy Woo), раскрыл свой взгляд на перспективы будущего первой и весьма востребованной криптовалюты. По его словам, "шансы на то, что биткоин опустится ниже отметки в $30 000, практически стремятся к нулю, при условии стабильности текущего тренда".

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В своем исследовании аналитик представил график изменения стоимости биткоина за последние 13 лет, выделяя ключевые моменты: каждый раз, когда криптовалюта выходила из медвежьего рынка или происходил халвинг, цена "никогда не возвращалась" к прежним уровням. Это подчеркивает стабильность и устойчивость криптовалюты.

"Почему только вверх? За 13 лет мы наблюдаем внушительное расширение сети BTC. Если в 2010 году количество пользователей составляло 10 000, то сегодня им пользуются более 300 миллионов человек. Прогноз на будущее предвещает дополнительный рост благодаря внедрению спотового ETF," - с уверенностью отмечает криптоэксперт.

Аналитики компании Bernstein высказывают мнение о том, что в перспективе биткоин станет ключевым глобальным макрополитическим активом с рыночной капитализацией более $3 трлн. Они подчеркивают, что фундаментальные показатели криптовалюты никогда ранее не выглядели столь обнадеживающе. Так, 70% существующего предложения BTC не переходило с одного кошелька на другой за последний год.

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Тем не менее, эксперты аналитического подразделения Bitfinex Alpha предупреждают о возможном снижении стоимости биткоина до отметки $30 000 в связи с последними взлетами.