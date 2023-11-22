Чтобы выбрать эскиз шлема, представители криптобиржи Binance и гонщик «Формулы-1» Пьер Гасли рассмотрели более 700 заявок от участников из более чем 140 стран

Пресс-служба Binance, мирового лидера среди криптовалютных бирж, представила уникальный шлем для гонщика команды BWT Alpine F1 Team, Пьера Гасли, отмеченный выдающимся стилем и творчеством. Экспертная коллегия, в которую вошли представители биржи, сам гонщик и его команда, внимательно изучила более 700 заявок участников из 140 стран, стремясь отобрать дизайн, наилучшим образом отражающий ценности Binance и проникнутый инновационным духом.

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За период с 23 августа по 8 сентября 2023 года творческие умы предоставили свои проекты, демонстрируя не только креативность, но и преданность идеям криптовалютного мира. Победивший дизайн, вдохновленный фирменным стилем Binance (BNB) и неповторимой энергией Пьера Гасли, выделяется вечерним оттенком розового цвета, увековечивая арабские мотивы в специальном сценарии.

Шлем станет предметом внимания общественности на Гран-при Абу-Даби (ОАЭ), где увлекательные духом инноваций гонки сольются с утонченным стилем нового аксессуара. Каждая деталь дизайна, отражающая идеологию Binance, была внимательно рассмотрена судейской коллегией, призванной выявить лучший вариант.

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Победитель конкурса, кроме заслуженного признания, получит копию уникального шлема, олицетворяющего слияние мира криптовалют и гоночного искусства, с подписью самого Пьера Гасли. В своем комментарии гонщик выразил восхищение творческим потенциалом фанатов, подчеркнув, что партнерство с Binance позволяет ему находиться ближе к сердцу сообщества и делится своей страстью к гонкам. Руководитель по маркетингу Binance, Рэйчел Конлан, подчеркнула, что данное сотрудничество вписывается в стратегию компании, нацеленную на объединение сектора Web3 и мира спорта, предоставляя фанатам возможность стать частью увлекательного криптовалютного путешествия, оставив свой след в истории гонок.