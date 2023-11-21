реклама
Команда виртуозных разработчиков ZK-RaaS платформы Lumoz поделилась стратегическим планом своего стартапа, нацеленного на революцию в индустрии блокчейнов. В декабре текущего года ожидается запуск проекта StableNet, обещающего представить уникальные функциональности передового zkEVM на основе Ethereum, включая стабильность USDC, перекрестную связь и децентрализованную сеть проверки.
реклама
Известный портал CoinDesk предостерегает нас об обширных планах разработчиков криптопротоколов. Vega Protocol готовится представить "Космический лифт", который раскроет доступ к рынкам деривативов. Этот выдающийся проект второго уровня (L2) и платформа децентрализованных деривативов (DEX) обещают легкий запуск новых рынков бессрочной торговли фьючерсами.
Важное обновление программного обеспечения Vega, получившее название "Cosmic Elevator", стало объектом внимания и одобрения сообщества. Это обновление открывает возможность создания новых рынков производных инструментов на любом базовом криптоактиве, а также использования смарт-контрактов Ethereum в качестве ценовых оракулов.
На горизонте уже маячит спонсорская поддержка от Aptos Foundation, участвующей в программе Innovation Accelerator Alibaba Cloud. Эти влиятельные компании обещают предоставить ресурсы для разработчиков и поддержку перспективным стартапам. Апексом станет запуск совместной программы, направленной на перемещение разработчиков в Азию. Помимо этого, в партнерстве с Alibaba Cloud планируется организация серии хакатонов и региональных мероприятий, предоставляющих новые горизонты для азиатско-тихоокеанского сообщества Web3.