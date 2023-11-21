НКО Fantom Foundation присудила анонимному блокчейн-аналитику награду в размере 1,7 млн долларов за обнаружение уязвимости, которая могла принести проекту ущерб на 170 млн долларов

Блокчейн-гуру, оставаясь в тени, заслужил награду в размере 1,7 миллиона долларов от Фонда Fantom за выявление уязвимости, способной ударить по проекту на 170 миллионов долларов. Этот неоткрытый гений выявил дополнительные потенциальные угрозы, изучая взлом кошельков фонда на сумму 550 000 долларов 17 ноября.

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Дополнительные факты: 17 ноября, в результате хакерской атаки, организация потеряла 1% своих средств. Позднее компания передала некоторые из этих кошельков своему сотруднику. Независимый анонимный аналитик выяснил, что один из скомпрометированных кошельков содержит адрес контракта для выпуска токенов FTM на базе стандарта ERC20.

Если бы злоумышленник получил доступ к контракту, он смог бы выпустить большой объем токенов FTM на блокчейне Ethereum. Однако аналитик своевременно устранил уязвимость.

"Устраняя недостатки до их использования злоумышленниками, мы обеспечиваем безопасность платформы для разработчиков и пользователей. Мы продолжим вознаграждать тех, кто выявляет уязвимости", - говорится в пресс-релизе.

Запущенный в конце 2019 года блокчейн-протокол Fantom позволяет создавать децентрализованные приложения (DApps). В июле текущего года проект потерял еще 126 миллионов долларов из-за атаки на мост Multichain для перемещения активов между сетями. В результате этого инцидента работа Multichain была приостановлена.

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На 21 ноября FTM занимает 60-е место в рейтинге криптовалют с капитализацией 853,52 миллиона долларов и торгуется на Binance по цене $0,3047, утратив 8,16% за сутки. По данным CoinGecko, недельное падение составило 2,4%.