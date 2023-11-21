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bitcoin
Минюст США арестовал еще $9 млн в USDT
Министерство юстиции США (DOJ) объявило о блокировке стейблкоинов Tether (USDT) на сумму почти $9 млн

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Министерство юстиции США (DOJ) предприняло решительные шаги в направлении борьбы с мошенничеством в криптовалютной сфере, блокируя операции с Tether (USDT) на общую сумму почти $9 миллионов. Обнародованная информация свидетельствует о том, что эти средства под управлением организации, которая вовлекла более 70 человек в криптовалютные махинации.

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Эта значимая операция привела к демонтажу слаженной сети мошенников, охватившей всю территорию США и похитившей миллионы долларов у своих жертв. Преступники, целясь в обычных инвесторах, использовали веб-платформы, обещая умножение средств в кратчайшие сроки.

Представители DOJ подчеркнули, что этот шаг призван напомнить о том, что, несмотря на фасад легкости в отмывании средств через криптовалюту, правоохранительные органы будут последовательно раскрывать и привлекать к ответственности преступников.

В судебных документах указано, что злоумышленники старались завлечь доверчивых граждан, уговаривая их вносить депозиты в криптовалюте с обещанием инвестиций в надежные компании и биржи. Однако эти фирмы оказались лишь маскировкой для фейковых торговых платформ.

Специалисты Секретной службы США (USSS) успешно проследили транзакции, выявив, что средства проходили через десятки криптовалютных кошельков, а затем обменивались на другие цифровые валюты.

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Прокурор Исмаил Дж. Рэмси из Северного округа Калифорнии подчеркнул, что арест USDT стал результатом слаженной работы Министерства юстиции и Секретной службы США. Он подчеркнул готовность использовать все возможности для восстановления справедливости, даже если деньги и преступники скрываются за границей.

#news.ru
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Palkovvodec
23:20
ну может лет 30-40 назад может это и казалось чем-то недостижимым, но сегодня-то, когда количество транзисторов уже идёт на десятки миллиардов в рамках одного процессора... и что в этих триллионах так...
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Вот именно, само уже это утверждение опровергает его
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REY_B_
23:10
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