Суточный объем транзакций в сети C-Chain достиг рекордных отметок из-за растущей популярности аналога Ordinals в блокчейне Avalanche

Волнующий взлет активности в сети C-Chain обусловлен стремительным восторгом вокруг аналога Ordinals в блокчейне Avalanche, что привело к рекордным объемам транзакций.

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График демонстрирует удивительный рост: к 20 ноября торговый показатель поднялся выше 5,7 млн, превышая историческое среднее более чем в десять раз.

Джейкоб Эверли, менеджер по продуктам Ava Labs, разъясняет, что, аналогично Ordinals, токены стандарта ASC-20 внедряют "надписи" в блокчейн для более полной информации.

По анализу Blockworks, более 95% транзакций в сети C-Chain связаны с инновационными NFT.

График визуализирует резкий рост размера блока. Эверли подчеркивает, что ASC-20 побудил Avalanche Primary Network обрабатывать в среднем более 40 транзакций в секунду, иногда даже приближаясь к 100, благодаря участию более 1500 валидаторов.

Несмотря на взлет активности, среднесуточные транзакционные комиссии и количество активных адресов остаются практически постоянными, отмечают исследователи Blockworks.

Из-за неразвитости инфраструктуры остаются неясными количество пользователей и объемы торгов токенами ASC-20.

Цена токена AVAX за последнюю неделю подскочила на 17%, согласно данным CoinGecko.

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Ранее ForkLog сообщал о реорганизации компании Ava Labs, ответственной за разработку блокчейна Avalanche, с сокращением 12% персонала.