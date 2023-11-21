Криптовалютная биржа OKX подала заявку гонконгскому регулятору на получение лицензии, которая позволит торговой площадке оказывать криптовалютные услуги институциональным и розничным инвесторам

Крупная криптовалютная площадка, OKX, направила запрос на получение лицензии у гонконгского регулятора, открывая путь для предоставления своих услуг как опытным инвесторам, так и обычным клиентам. Дочернее подразделение OKX, Hong Kong FinTech, стало одним из пионеров в этой инициативе, подав заявку на лицензию регулируемой платформы для торговли виртуальными активами (VATP) в соответствии с новой политикой, введенной гонконгскими властями. Согласно обновленным правилам, вступившим в силу 1 июня 2023 года, компании, получившие одобрение регулятора, могут обслуживать как профессиональных инвесторов, так и частных клиентов. Власти Гонконга выражают стремление превратить регион в глобальный центр для развития криптовалют.

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Ленникс Лай, директор по международному развитию OKX, подчеркнул: «Мы активно сотрудничаем с Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) для развития нашего бизнеса в этом регионе и превращения Гонконга в мировой криптовалютный хаб».

Для получения лицензии компании, желающие предоставлять свои услуги в этом регионе КНР, должны подать заявку до 1 марта. Однако данный процесс может стать не только продолжительным, но и затратным, оцениваемым в 60 миллионов гонконгских долларов (примерно $7,7 миллиона), согласно оценкам источника в индустрии. Основатель OKX, Стар Сюй, подчеркнул, что компания начала подготовку к получению лицензии еще в прошлом году.

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Недавно власти Гонконга объявили о более строгом контроле за криптовалютной индустрией, но подчеркнули, что не собираются препятствовать ее развитию. В ноябре прошлого года швейцарский криптовалютный банк SEBA получил лицензию от SFC на предоставление криптовалютных услуг местным жителям.