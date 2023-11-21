Исследователи криптовалютного рынка заверили, что основным поводом для роста котировок биткоина (BTC) выше $37 000 стало избрание Хавьера Милея новым президентом Аргентины

Вершины криптовалютного мира тронул вихрь перемен – избрание Хавьера Милея новым президентом Аргентины явилось толчком для роста биткоина (BTC) выше уровня $37 000. Эксперты, погруженные в анализ криптовалютного рынка, утверждают, что новый лидер страны может внедрить виртуальные деньги в систему платежей, поддерживая концепцию "цифрового золота".

реклама

Этот политический каталитический момент вызвал волну оптимизма в среде криптовалют. Хавьер Милея, известный своими неортодоксальными взглядами на экономику и решениями, выходящими за рамки стандартных, включая реформы центрального банка Аргентины, теперь ведет страну. Эксперты считают его победу над Серхио Массой отражением желания граждан изменений в условиях растущей инфляции и экономического кризиса.

Финансовый аналитик Хольгер Цшаепиц подчеркивает, что стойкость биткоина (BTC) выше отметки в $37 000 уже второй день подряд обусловлена именно политическим фактором. Другие исследователи в сфере криптовалют выделяют важность наличия главы государства, поддерживающего биткоин, в числе стран G-20.

Политологи и экономисты видят в этом потенциал для более благоприятной криптовалютной политики в будущем. Аргентина активно борется с экономической нестабильностью, и цифровые активы находят активное внимание в условиях страны. Биткоин рассматривается гражданами как средство защиты от инфляции.

Приход Хавьера Милея к власти становится потенциальным поворотным моментом. Считается, что его администрация будет активно содействовать формированию благоприятного окружения для криптовалют в стране.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

На вечер 21 ноября 2023 года стоимость BTC оказалась на отметке $37 020, что означает падение на 1% за последние 24 часа. Рыночная капитализация актива достигла отметки в $721,97 млрд.