Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
bitcoin
Новый крипто-кошелек под названием Zeal разрабатывают выходцы из Revolut
Некоторые бывшие сотрудники Revolut выходят на конкурентное пространство цифровых кошельков, запуская собственное решение, призванное помочь пользователям безопасно управлять криптоактивами и взаимодействовать с децентрализованными приложениями

реклама

Бывшие коллеги из Revolut, в числе которых Ханнес Граа, вступают в интригующий мир цифровых кошельков с выходом собственного продукта под именем Zeal. Основная миссия Zeal – обеспечить безопасное управление криптовалютами и взаимодействие с децентрализованными приложениями.

реклама

Ханнес Граа, бывший вице-президент по развитию в Revolut, высказывает свою точку зрения: "Текущее состояние цифровых кошельков оставляет желать лучшего. Неудобные и сложные для использования, они, как правило, созданы для технократов или азартных игроков, и с ними легко потерять собственные средства".

Запуск Zeal предвестие серьезного вызова на рынке цифровых кошельков, где конкуренция нарастает. Компании стремятся стать предпочтительными не только для крипто-энтузиастов, беспокоящихся о безопасности своих активов, но и для новичков, ищущих безопасные способы приобретения криптовалют и использования приложений web3.

В стремлении выделиться, как крупные, так и малые компании активно вкладывают в разработку цифровых кошельков. Недавно Binance, крупнейшая криптовалютная биржа в мире, представила свой собственный кошелек с системой самостоятельного хранения. В прошлом месяце ведущий поставщик программных кошельков Metamask объявил о партнерстве с охранной фирмой Blockaid для повышения уровня безопасности.

Команда Zeal, судя по заявлению компании, стремится решить проблемы мошенничества и взломов с помощью нового кошелька. Он обещает обеспечить безопасность через расширенные проверки и предварительный просмотр транзакций Web3, защищая пользователей от потенциальных мошеннических действий. Кроме того, кошелек Zeal предоставит возможность бесплатного перевода стейблкоин USDC на банковские счета пользователей.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Среди инвесторов Zeal фигурируют такие компании, как Galaxy, Framework, Variant Fund и Northzone. Уилл Нуэль, генеральный партнер Galaxy, выражает свою точку зрения: "Умение Zeal сочетать удобный дизайн, надежные меры безопасности и всестороннюю прозрачность активов в сети устанавливает новые стандарты для кошельков". В команде Zeal, помимо выпускников Revolut, находятся бывшие сотрудники Coinbase и Spotify.

#newsweek #news.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пьер Гасли получил новый шлем с логотипом Binance
Lumoz запустит собственную сеть в декабре 2023 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иране представили гиперзвуковую ракету "Фаттах-2" - она в 15 раз превышает скорость звука
30
Представлена ​​игровая консоль TerransForce Handle 5 с AMD R7 7840U, 7-дюймовым дисплеем FHD 120 Гц
4
Иранские инженеры создали зенитный комплекс Mehran, способный сбивать американские истребители F-35
10
РСЗО "Торнадо-С" стремительно догоняет "Искандер" по мощности заряда и дальности запуска
+
Армения продолжает закупать оружие стандартов НАТО, в этот раз им поставят гаубицы MArG 155-мм
10
У РФ появился новый "Ланцет" — Z-53 будет искать групповые цели и уничтожать их в составе роя дронов
1
Инсайдер: Из игры GTA 6 была вырезана основная функция
2
Актер «Ходячих мертвецов» наконец-то получил главную роль в фильме о Человеке-пауке
+
На Украине изменят закон о военной службе — в ВСУ собираются призывать заключенных и студентов
6
Российская ракета РВВ-МД2 впечатлила экспертов – США смогут выпустить аналог только через 10 лет
3
ФАС поручили разобраться с резким ростом цен на куриные яйца
5
НАСА продолжает изучать эрозию теплозащитного экрана корабля "Ориона" миссии "Артемида-1"
2
«Ланцеты» стали ещё опаснее – чем ВСУ грозит появление в СВО модифицированных дронов-камикадзе
+
Кризис в OpenAI: основатель может вернуться после скандального увольнения
1
Samsung зарегистрировала названия своих складных телефонов на 2024 и 2025 годы
+
Предрелизные образцы Core i3-14100 появились в продаже в Китае
2
Провайдер «Ярнет» рассказал, что такое ТСПУ, разработанное Роскомнадзором
4
Избранный президент Аргентины выступает против вступления страны в БРИКС
4
В России решено блокировать иностранные почтовые сервисы – опубликован список первых шести сайтов
15
В США подготавливают к первому полету опытный сверхзвуковой самолет X-59
+

Популярные статьи

10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
27
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
33
Мои пространные рассуждения о воинственном феминизме Голливуда и попытках борьбы с ним
1
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
22
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
11
Кто убивает западных наемников в тылу на Украине — рассказала Al Mayadeen
4
S-3 Viking – самолёт, при помощи которого США планировали уничтожать советские подводные лодки
1
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
56
Канберра обвинила ВМС Китая в гидроакустической атаке против австралийских водолазов
1
Почему мы не можем сжигать весь наш мусор в вулканах или не все вулканы одинаково полезны
+

Сейчас обсуждают

32Влад32
02:20
Он думает как свою шкуру спасти, когда за все отвечать придется.
Зеленский: Я пережил 5-6 покушений, первое - самое интересное, а дальше это как с Covid - всё легче
Peresvet Maxim
02:20
Цена если будет одинаковая то приемущество отдам самсунгу ,Стилус )))Стилус кто привык ,тот в теме
Камера Oppo Find X7 Pro может оказаться лучше, чем у Samsung Galaxy S24 Ultra
32Влад32
02:18
И что?
Иранские инженеры создали зенитный комплекс Mehran, способный сбивать американские истребители F-35
dagnoparte
02:18
Клоун до сих пор думает что он в квн
Зеленский: Я пережил 5-6 покушений, первое - самое интересное, а дальше это как с Covid - всё легче
Ex - ludoman
01:56
блин, чувак - ты хоть и хохлобот и все такое - но будь честен хотя бы сам с собой! Украина потеряла ЗА ГОД не менее трети населения - с 31 млн. в 2021 опустилась до 20 млн. сейчас. Полный крах в демо...
О политике двух стульев Казахстана - как Токаев умело балансирует между Россией и Западом
Yвесёделерчuk
01:32
предпоследняя буква u не и, читается не а вторая R, но образует слово означающее растлитель меняем ч на н, посол украшки мельнuк на абсолютно такой-же группе слов он ещё мячеслав, а это имя самого гор...
Глава СНБО Украины жалуется, что Запад начинает предлагать Киеву переговоры с Москвой
Артур Атоян
01:24
В медиа постоянно говорят о передачи РФ ИРИ военных технологий. Здесь, чую, пахнет передачей главной российской технологии — технологии создания мультиков о вундер-вафлях (чудо-оружии).
В Иране представили гиперзвуковую ракету "Фаттах-2" - она в 15 раз превышает скорость звука
VrotVrot
01:23
Да, это немного. Но по сравнению с днищенским результатом у 7900ХТ - вполне себе норм! А в 4к в этой игре с RT карты АМД - полное дно:
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
VrotVrot
01:18
Клоуны здесь только ты и Ворворт. Больше никого нет. А все претензии по поводу тестов-не-тестов, балабол, можешь высказать товарищам из Techpowerup
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Дмитрий
01:17
значит чуда не будет 4070супер по конской цене как у 4070ти
GeForce RTX 4070 останется на рынке после выхода GeForce RTX 4070 SUPER
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем