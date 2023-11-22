Некоторые бывшие сотрудники Revolut выходят на конкурентное пространство цифровых кошельков, запуская собственное решение, призванное помочь пользователям безопасно управлять криптоактивами и взаимодействовать с децентрализованными приложениями

Бывшие коллеги из Revolut, в числе которых Ханнес Граа, вступают в интригующий мир цифровых кошельков с выходом собственного продукта под именем Zeal. Основная миссия Zeal – обеспечить безопасное управление криптовалютами и взаимодействие с децентрализованными приложениями.

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Ханнес Граа, бывший вице-президент по развитию в Revolut, высказывает свою точку зрения: "Текущее состояние цифровых кошельков оставляет желать лучшего. Неудобные и сложные для использования, они, как правило, созданы для технократов или азартных игроков, и с ними легко потерять собственные средства".

Запуск Zeal предвестие серьезного вызова на рынке цифровых кошельков, где конкуренция нарастает. Компании стремятся стать предпочтительными не только для крипто-энтузиастов, беспокоящихся о безопасности своих активов, но и для новичков, ищущих безопасные способы приобретения криптовалют и использования приложений web3.

В стремлении выделиться, как крупные, так и малые компании активно вкладывают в разработку цифровых кошельков. Недавно Binance, крупнейшая криптовалютная биржа в мире, представила свой собственный кошелек с системой самостоятельного хранения. В прошлом месяце ведущий поставщик программных кошельков Metamask объявил о партнерстве с охранной фирмой Blockaid для повышения уровня безопасности.

Команда Zeal, судя по заявлению компании, стремится решить проблемы мошенничества и взломов с помощью нового кошелька. Он обещает обеспечить безопасность через расширенные проверки и предварительный просмотр транзакций Web3, защищая пользователей от потенциальных мошеннических действий. Кроме того, кошелек Zeal предоставит возможность бесплатного перевода стейблкоин USDC на банковские счета пользователей.

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Среди инвесторов Zeal фигурируют такие компании, как Galaxy, Framework, Variant Fund и Northzone. Уилл Нуэль, генеральный партнер Galaxy, выражает свою точку зрения: "Умение Zeal сочетать удобный дизайн, надежные меры безопасности и всестороннюю прозрачность активов в сети устанавливает новые стандарты для кошельков". В команде Zeal, помимо выпускников Revolut, находятся бывшие сотрудники Coinbase и Spotify.