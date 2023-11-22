Министерство юстиции США намерено объявить об «отдельных, но взаимосвязанных правоприменительных действиях» в контексте разбирательства с криптовалютной биржей Binance





Министерство юстиции США готовит сенсационное заявление о решительных действиях в рамках расследования деятельности ведущей криптовалютной биржи Binance. Как стало известно из источников агентства Bloomberg, намеченная на 3 часа дня по восточному времени пресс-конференция (22:00 по Киеву, 23:00 по Москве) обещает раскрывать "отдельные, но взаимосвязанные правоприменительные действия".

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Эта новость не осталась без эффекта на криптовалютный рынок: цены на биткоин и токен BNB претерпели коррекцию, вернувшись к исходным значениям.

По последним данным, 5 июня SEC предъявила судебные иски Binance и её основателю Чжао, в том числе обвинив их в продаже незарегистрированных ценных бумаг. На следующий день регулятор запросил заморозку цифровых активов американского филиала биржи.

Проблемы для Binance продолжились 9 июня, когда пользователи столкнулись с невозможностью депонировать доллары, что привело к активным продажам среди тех, кто стремился вывести средства в фиатной валюте. Это, в свою очередь, вызвало формирование дисконта в курсе биткоина по отношению к доллару, который достиг более $2200 (7,3%).

Неотложные переговоры между SEC и Binance 17 июня привели к заключению соглашения о клиентских средствах в США. Хотя биржа возобновила вывод активов, она предупредила о возможных изменениях в текущей ситуации.

Сегодня стало известно, что Министерство юстиции США требует компенсацию в размере $4 млрд от Binance в рамках сделки, которая, по слухам, должна положить конец продолжающемуся уголовному расследованию.

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По данным Bloomberg, на переговорах рассматривается возможность предъявления главе торговой платформы Чанпэну Чжао обвинений в отмывании денег, финансовом мошенничестве и нарушении санкций. Эта информация делает предстоящее заявление Минюста США еще более значимым для инвесторов и участников криптовалютного рынка.