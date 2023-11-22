CEO биржи Binance Чанпэн Чжао возглавил рейтинг самых популярных криптовалютных предпринимателей в соцсетях по версии платформы CoinLedger





Глава крупнейшей криптовалютной площадки Binance, Чанпэн Чжао, становится неоспоримым лидером в социальных сетях по версии аналитической платформы CoinLedger, согласно свежему отчету, раскрывшему Cointelegraph. Тройку лидеров дополняют выдающиеся личности: Виталик Бутерин, сооснователь Ethereum, и Джек Дорси, руководитель компании Block. Их общее количество подписчиков в социальных медиа превышает 23 миллиона, что подчеркивает их значимость в криптосообществе.

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Необычайно заметно, что в рейтинге десяти влиятельных личностей криптовалютного мира также оказался бывший глава биржи FTX, Сэм Бэнкман-Фрид.